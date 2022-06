Volkswagen Amarok eredita il grosso infotainment di Ford Ranger ma con dettagli inediti

Il prossimo 7 luglio Volkswagen presenterà ufficialmente il nuovo Amarok, ma pezzo dopo pezzo ci sta mostrando numerosi dettagli che servono a portarci per mano fino a quando lo vedremo nella sua interezza. Questa volta la casa di Wolfsburg ci propone un piccolo trailer che ci illustra il sistema d’infotainment di derivazione Ford.

Ricordiamo infatti che Volkswagen e Ford hanno stretto una collaborazione tra i quali rientra la costruzione del pick-up VW partendo dalla piattaforma del Ford Ranger, da cui derivano altri componenti. Uno di questi sarà proprio il sistema d’infotainment che si compone del sistema Sync 4 e di un display che può essere da 10 o 12 pollici a seconda dell’allestimento.

Rispetto al modello precedente, questo nuovo sistema incrementa notevolmente la connettività a bordo, oltre ad offrire un connotazione più premium e di lusso una volta all’interno dell’abitacolo del pick-up. Proprio come sul Ranger, anche sull’Amarok lo schermo si trova tra le due bocchette d’areazione, che mostrano però un design più spigoloso, mentre i tasti fisici nella parte bassa del display non sono semplici bottoni come su Ford, ma hanno un design che ricorda gli switch aeronautici.

Sull’imponente schermo disposto in posizione verticale, o “portrait”, l’utente potrà modificare i parametri del climatizzatore, la navigazione, i servizi di connettività online, le impostazioni del veicolo, gli assistenti di parcheggio e chiaramente i controlli per la riproduzione multimediale.

Ricordiamo infine che la presentazione ufficiale del nuovo Volkswagen Amarok è attesa per il 7 luglio 2022, mentre il debutto sul mercato è previsto per la fine dell’anno.