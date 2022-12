Volkswagen alza il prezzo della ID.4 negli USA: cosa succederà in Europa?

Il 2022 è stato un anno in cui abbiamo detto ripetutamente “prezzi in salita”, “salgono i prezzi” e così via in qualsiasi settore. Ebbene anche Volkswagen sta per alzare il prezzo della sua ID.4, anche se negli Stati Uniti. Non sappiamo se lo stesso destino spetterà all’Europa.

Sulle Volkswagen ID.4 prodotte a partire dal 4 luglio 2023 in poi negli USA si prospetta un aumento di 1.500 dollari (quasi 1.500 euro) sui prezzi di listino di ogni versione. La ID.4 Standard dunque costerà di partenza 38.995 dollari, mentre per la ID.4 S si salirà a 43.995 dollari, lo stesso prezzo della ID.4 Pro. Fra i 47.795 dollari e i 55.245 dollari troviamo poi i vari livelli che vanno dalla AWD Pro alla AWD Pro S Plus.

Questa crescita era stata già preventivata lo scorso mese di agosto, c’è però una grande differenza rispetto alle vetture costruite e vendute nel 2022. Le Volkswagen ID.4 prodotte nel 2023 saranno perfettamente compatibili con gli incentivi green americani poiché completamente costruite negli Stati Uniti, mentre le vetture MY2022 erano importate dall’Europa. Questo significa che gli utenti potranno avere uno sconto di 7.500 dollari. È un dettaglio importante che per il momento potrebbe scongiurare aumenti anche in Europa e in Italia, è una modifica di listino legata probabilmente ai soli Stati Uniti per via del passaggio di produzione.

Volkswagen produce la sua ID.4 americana presso il suo stabilimento in Tennessee, acquistando le batterie da SK Innovation e da LG Chem. Le batterie SK arrivano a caricarsi fino a 170 kW, quelle LG sono leggermente più lente ma garantiscono in ogni caso un 10-80% in circa 36 minuti. Le auto arriveranno nelle concessionarie USA a marzo 2023. Ricordiamo inoltre che a settembre 2022 in Europa è arrivata la nuova Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION a trazione integrale. La Volkswagen ID.4 GTX invece si è dimostrata un’auto da Guinness salendo a 5.816 metri di altezza.