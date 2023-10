Volkswagen aggiorna ID.4 e ID.5: in Germania si parte da 40.335 euro

L’estate 2023 di Volkswagen è stata sicuramente caratterizzata dal lancio della ID.3 aggiornata che abbiamo guidato attorno a Verona, le cui novità starebbero per arrivare anche su ID.4 e ID.5.

Nel momento in cui scriviamo non abbiamo ancora notizie certe riguardanti l’Italia, dove il lifting arriverà di sicuro con qualche settimana di ritardo, in Germania però le nuove ID.4 e ID.5 sono del tutto ufficiali. Il prezzo di partenza in Germania inoltre è parecchio interessante: la ID.4 base viene venduta a 40.335 euro.

Il produttore tedesco ha scelto un nuovo motore più efficiente che eroga 210 kW/286 CV, installato sull’asse posteriore e con 60 kW aggiuntivi rispetto al passato. La coppia è salita da 310 Nm a ben 545 Nm, abbiamo dunque il 75% di spinta in più. Da 210 kW/286 CV anche la ID.4 4MOTION a trazione integrale, possibile grazie all’installazione di un secondo motore anteriore: in questo caso l’incremento di potenza è di 15 kW/21 CV. Per avere maggiore potenza ci vogliono i modelli GTX: 0-100 in 5,4 secondi grazie a due motori che erogano in totale 250 kW/340 CV.

I modelli con batteria da 77 kWh hanno ora più autonomia: la ID.4 Pro infatti può arrivare a 550 km, 17 km in più rispetto al passato. La nuova ID.5 arriva a 556 km, +11 km. Le versioni RWD caricano massimo a 135 kW, le AWD invece arrivano a 175 kW (rispetto ai precedenti 135 kW). Significa che al massimo della potenza è possibile ricaricare fino a 178 km in 10 minuti. La versione base ID.4 Pure (non sappiamo se arriverà in Italia) avrà una batteria da 52 kWh con 115 kW di potenza di ricarica.

Le nuove ID.4 e ID.5 avranno anche un sistema di infotainment migliorato, si mettono così alla pari con la rinnovata ID.3 (le differenze fra la nuova ID.3 e la precedente). Lo schermo centrale è ora da 12,9”, con un software che ha un’interfaccia ridisegnata e maggiore fluidità; è stato migliorato anche il Digital Cockpit che mostra le informazioni, con l’head-up display che ha guadagnato la realtà aumentata (opzionale). Ora non ci resta che attendere informazioni specifiche per il nostro mercato, prezzi compresi.