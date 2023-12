Volkswagen, addio ai furgoni termici: dal 2028 saranno 100% elettrici

Grandi trasformazioni in casa Volkswagen. L'azienda di Wolfsburg punta a rendere elettrica tutta la propria flotta nel giro di pochi anni e comincerà facendolo dai suoi veicoli commerciali. La data da segnarsi in rosso è il 2028, quando appunto i furgoni VW diverranno green.

Ad annunciarlo è stato Carsten Intra, numero uno della divisione Veicoli Commerciali del gruppo, che parlando con l'agenzia di stampa tedesca ha spiegato: "Stiamo pianificando un cambiamento, non tutto in una volta sola, ma scaglionato in modo ordinato e con un ritmo sensato".

Ad oggi il principale furgone di Volkswagen è l'ID.Buzz, fotografato anche in versione GTX negli scorsi mesi, ma nel giro di pochi anni verranno sfornati altri modelli grazie ad una piattaforma da cui sarebbe dovuto nascere un van a firma Audi.

“Stiamo ora rafforzando la nostra esperienza nel settore dei veicoli commerciali con la nostra piattaforma – ha proseguito Intra - non l’abbiamo mai fatto prima”. E ancora: "Abbiamo cambiato completamente la nostra strategia, dalla produzione esterna per altri marchi ai nostri prodotti”.

VW realizzava in casa furgoni con altri marchi, ma ora la situazione è cambiata grazie ad una mancata commessa di Audi. E i veicoli commerciali VW stanno andando molto bene: "Pensiamo addirittura che potrebbe essere un anno record in termini di risultati”, ha detto ancora Intra in riferimento al 2023.

E il trend positivo dovrebbe continuare anche l'anno prossimo visto che la divisione veicoli commerciali di VW non verrà interessata dall'annunciato taglio da 10 miliardi di euro previsto dai vertici dell'azienda di Wolfsburg, che in questi giorni ha fatto sentire i primi effetti, leggasi i primi tagli al personale amministrativo di Volkswagen.

In ogni caso Intra non chiude la porta a doppia mandata in merito ad un futuro ancora termico: “Alla fine saranno i clienti a decidere, sarà il mercato a decidere quando sarà al 100%”. Infine, sul lancio del nuovo camper elettrico ID California: “Il concetto è sostanzialmente finito. Ma dovremo aspettare finché non ci sarà una domanda davvero diffusa per un veicolo del genere. Non prevediamo che ciò accada ancora. Il suo lancio? Certamente non prima del 2025. E nemmeno dopo il 2030”.