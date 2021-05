Volkswagen d'accordo con Unione Europea: stringere ancora sulle emissioni

Da alcuni anni a questa parte Volkswagen ha cominciato ad attuare enormi investimenti sull'elettrificazione della propria gamma di veicoli, e se un tempo il brand non era riuscito in maniera efficace a situarsi al disotto dei limiti per le emissioni veicolari imposti dall'Unione Europea, adesso pare trovarsi assolutamente a proprio agio.

E' recente infatti la notizia che riporta di un supporto da parte della Gruppo tedesco alla stretta dell'UE sulle emissioni veicolari di CO2 nel Vecchio Continente. Secondo un report di Reuters VW sarebbe facilmente in grado di posizionarsi sotto i livelli imposti.

Un mese fa l'UE ha deciso di porsi obiettivi più ambiziosi: tagliare le emissioni del 55 percento entro il 2030 rispetto ai livelli raggiunti nel 1990, mentre fino a poco fa si puntava ad una decrescita del 40 percento.



E' chiaro che non tutti i produttori di auto siano contenti della scelta. Colossi come l'ex Gruppo FCA infatti avevano sempre avuto problemi in tal senso, e si erano visti costretti ad acquistare crediti green da compagnie come Tesla (si parla di miliardi di dollari), che da questo punto di vista è sicuramente più virtuosa.



A ogni modo, dalla posizione di Volkswagen si intuisce che nei prossimi anni arriveranno numerosi modelli a zero emissioni per tutti i marchi interni al Gruppo: Porsche, Audi, la stessa Volkswagen, Seat e Skoda potrebbero nascondere parecchie vetture a batteria da presentare in pochi mesi, ma per avere una conferma non ci resta che attendere annunci ufficiali.



In base a quanto riportato da una fonte anonima, che si è detta molto vicina al produttore di Wolfsburg le cose starebbero in questo modo:"E' diventata una lotta per la sopravvivenza. Non puoi aspettare che gli altri ti raggiungano." Volkswagen guarda all'anno 2025 come quello in cui riuscirà a superare Tesla in termini di volumi, diventando così la prima casa automobilistica mondiale nel campo delle auto elettriche tramite la costruzione di tanti nuovi impianti produttivi.



Guardando ad un futuro un po' più remoto non possiamo tralasciare l'importanza che potrà avere la guida autonoma nella vita di ognuno di noi, e Volkswagen sta puntando molto anche su questo: Project Trinity rappresenterà un importante cambio di paradigma.