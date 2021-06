Volkswagen abbandona diesel e benzina: ecco la data ufficiale

Già da tempo Volkswagen aveva palesato l'intenzione di pensionare i classici motori a diesel e benzina, poiché già adesso il focus del brand va verso lo sviluppo di autovetture completamente elettriche. Adesso però il brand di Wolfsburg ha condiviso la data ufficiale in merito all'uscita dal mercato delle auto con motore termico.

"In Europa, usciremo dal business dei veicoli con motore a combustione interna tra il 2033 e il 2035, mentre in Cina e Stati Uniti avverrà più tardi." Queste le parole pronunciate poche ore fa da Klaus Zellmer, membro del consiglio di amministrazione della divisione vendite, per il quotidiano tedesco Muenchner Merkur.

Come avrete intuito, sono gli automobilisti europei quelli più interessati dai veicoli a zero emissioni, e le vendite dell'ultimo periodo lo affermano in modo chiarissimo. In Cina il trend è il medesimo, ma la transizione ha un ritmo leggermente più lento. Infine abbiamo gli Stati Uniti, sul cui territorio non sembra avere un eccezionale appeal la macchina a batteria. In realtà la situazione dall'altra parte dell'Oceano Atlantico è piuttosto complessa, poiché la sola California compone quasi il 25 percento delle vendite complessive nel Paese, mentre gli stati del Midwest sono per la gran parte restii al cambiamento.

"Riguardo il Sud America e l'Africa ci metteremo di più, poiché in materia di politica e di capillarità dell'infrastruttura mancano molti pezzi." Con quest'ultima affermazione ha ribadito un fatto facilmente prevedibile, ma è chiaro che entro il 2050 tutta la flotta del colosso tedesco diverrà interamente CO2 neutral, e Zellmer l'ha immediatamente tenuto presente.

Sullo stesso sentiero è ovviamente Audi, marchio che fa parte dell'enorme Gruppo Volkswagen. Anche nel suo caso lo stop alla vendita di auto con motore termico avverrà nel 2033, ma già nel 2026 lo sviluppo sarà abbandonato. Tornando a VW vogliamo chiudere rimandandovi ad un interessante video sulla nuova ID.4: il crossover a zero emissioni ha dovuto affrontare il temibile test dell'alce.