Volkswagen abbandona il cambio manuale? Lo suggerisce un nuovo report

Le vetture a cambio manuale rappresentano un'abitudine e quasi una tradizione in territorio europeo, ma molti altri Paesi è l'esatto opposto. Negli Stati Uniti ad esempio i modelli con il pomello del cambio si sono quasi estinti, ma con ogni probabilità l'avvento delle auto elettriche gli darà il colpo di grazia a livello globale.

In effetti le auto dotate di motore elettrico raramente hanno un cambio e, quando questo è presente, è incarnato da una unità automatica a due rapporti. Dato l'andamento nelle vendite di veicoli con motore a combustione interna, nonché l'ascesa dei modelli a batteria, pian piano dovremo disabituarci a dei movimenti che abbiamo operato per tutta la vita.

Alcuni produttori di auto, data la domanda in costante calo, hanno già deciso di mandare in pensione i sistemi manuali, e adesso pare che anche Volkswagen abbia iniziato a metterli da parte. Di recente i DSG automatici hanno cominciato a prendere il sopravvento, e la prossima generazione di vetture andrebbe accelerare il processo.

A riportarlo è il magazine tedesco Auto Motor und Sport, poiché in un nuovo report fa sapere che la prossima generazione di Tiguan in arrivo nel 2023 potrebbe scartare a prescindere l'opzione di un cambio manuale. Al momento non abbiamo informazioni ufficiali sulla questione, ma l'andamento è palese e la scelta non ci sorprenderebbe affatto. Tra l'altro è possibile che lo schema si ripeta con l'aggiornamento della Passat che, oltre a virare esclusivamente sulla variante station wagon, appenderebbe al chiodo il pomello del cambio.



Auto Motor und Sport aggiunge che Volkswagen ha in programma di abbandonare in via definitiva la trasmissione manuale entro la fine del decennio in corso. Anche questa ipotesi non è per niente assurda, soprattutto se consideriamo il fatto che in pochi anni il marchio tedesco si affiderà esclusivamente alle auto completamente elettriche.



A proposito di transizione elettrica Volkswagen sembra manchi pochissimo alla presentazione ufficiale del nuovo VW ID.5 GTX: ecco il SUV sportivo in una nutrita galleria di immagini. Nel frattempo la casa di Wolfsburg ha affermato di voler rendere più sostenibili non soltanto i propri veicoli, bensì tutte le sue operazioni, nessuna esclusa. E' per questo motivo che i dipendenti della compagnia sul suolo tedesco non verranno più serviti con il currywurst alla mensa: da oggi in poi la faranno da padrone le alternative vegetariane e vegane dal minore impatto ambientale.