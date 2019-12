Volkswagen: nel 2030 un'auto venduta su cinque sarà elettrica

Quanto manca all'adozione di massa delle auto elettriche? Un'interessante proiezione di Volkswagen, uno dei gruppi automobilistici che sta investendo di più sul fronte degli EV, rivela quanti veicoli di questa categoria potrebbe vendere nel 2025. Il dato rivelerebbe una crescita del settore esponenziale.

Andiamo per ordine, quante auto elettriche vende Volkswagen ad oggi? Nel 2019 su 100 vendite, solamente una di queste riguardava un'auto elettrica. Per VW il volume di vendita delle EV nell'anno ancora in corso si ferma all'1%, insomma. Per il 2020 l'obiettivo è ambizioso, per quanto le elettriche rappresentino un segmento ancora marginale nella fotografia complessiva dell'azienda tedesca.

Secondo le proiezioni di Volkswagen, nel 2020 le elettriche rappresenteranno il 4% sul totale delle vendite. Parliamo di una crescita del 400%, mica male. Il dato è comunque molto ottimistico, si basa sull'assunto che il mercato cinese mantenga i numeri attuali, con una domanda priva di flessioni; allo stesso la domanda per le EV in Europa dovrà crescere, e anche di molto.

Il dato interessante diventa quello per il 2025, con le proiezioni di Volkswagen che immaginano un'auto elettrica ogni cinque vendute: il 20% delle quote di auto vendute dell'azienda sarà occupato dalle elettriche. Evidentemente, a 6 anni da oggi dobbiamo attenderci un deciso calo del prezzo delle elettriche, oltre che un marcato incremento delle infrastrutture dedicate. Siamo comunque ancora molto lontani dall'obiettivo 100%. Dall'adozione universale e totale. Per quello se ne parlerà come minimo nel decennio successivo.