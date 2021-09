Volkner Performance S, un motorhome di lusso che offre anche il garage per una Bugatti

La pandemia ha fatto salire le vendite di camper e van alle stelle e ormai sui social spopola la vanlife assieme a chissà quanti altri hashtag, ma quello che vedete però è un mezzo che non teme rivali con tutto ciò che abbiamo visto finora. Il Volkner Performance S è un motorhome di lusso e se serve, può ospitare una Bugatti Chiron al suo interno.

Avete capito bene, stiamo parlando di un motorhome dotato di un garage dedicato. Specialmente negli Stati Uniti si vedono un sacco di turisti con il proprio camper dotato di carrello a rimorchio per portarsi dietro l’auto, ma in questo caso il livello è stato alzato in maniera significativa. I motorhome costruiti da Volkner Mobil sono mezzi di lusso paragonabili agli yachts, e la gestione certosina degli abbondanti spazi a disposizione permette anche questo.

Il garage non è particolarmente alto, sembra quindi pensato apposta per delle vetture sportive, ma tenendo conto del prezzo d’acquisto di questo motorhome, siamo certi che gli eventuali clienti avranno sicuramente qualche auto interessante da riporci. Questo bestione ha infatti un cartellino del prezzo di 2,035,000 euro, e non a caso nel trailer di presentazione viene mostrato con una Bugatti Chiron a bordo.

L’auto si carica direttamente su una pedana che fuoriesce dal pianale del pullman, ed essendo praticamente rasoterra non necessita di alcun tipo di scivolo per agevolare le manovre di carico. Dopodiché la pedana rientra e si chiude lo sportello laterale del motorhome, come se l’auto fosse inghiottita in un’enorme bocca.

Questo è sicuramente l’elemento più sbalorditivo del Volkner, ma le sorprese non finiscono qui, anche perché in 12 metri di veicolo c’è spazio per qualsiasi cosa. L’impianto stereo della Burmester ad esempio è un’unità da 300,000 euro, la doccia ha dimensioni che farebbero impallidire una casa normale e ovunque ci sono materiali pregiati e un'attenzione al dettaglio paragonabile al lusso degli yacht.

Questa casa mobile inoltre ha il tetto ricoperto di pannelli solari, necessari a ricaricare le batterie che hanno una capacità totale di 1800 Ah, mentre i serbatoi dell’acqua raggiungono una capacità massima di 1000 litri. Per muovere questo gigante della strada ci sono due motori da scegliere: un Volvo da 460 CV oppure un Mercedes da 430 CV, e in entrambi caso la trasmissione si affida è un cambio automatico.

Il Volkner è un mezzo davvero fuori di testa ma esistono interessanti progetti dalle dimensioni ben più contenute: guardate ad esempio cosa si è inventata Renault con il concept Hippie Caviar Hotel.