Se volete usare una Lamborghini Revuelto in solo elettrico percorrerete 10 km

E' stata presentata 48 ore fa la spettacolare Lamborghini Revuelto, prima ibrida plug-in del Toro. Una vettura fantastica con più di 1.000 cavalli e una linea che lascia senza fiato, in classico stile Lambo. Tutto davvero bello e degno di nota, ad eccezione di una sola cosa: l'autonomia della batteria.

Sia chiaro, la Lamborghini Revuelto non è una full electric, di conseguenza è alimentata a benzina, ma se volessimo usare la supercar solo in modalità elettrica non andremmo troppo lontano visto che percorreremmo solo 10 chilometri con una ricarica completa.

Di conseguenza, nel caso vi capitasse di restare a secco di carburante, vi conviene non fare troppo affidamento sul propulsore elettrico a meno che non troviate un distributore nelle vicinanze. La batteria di cui è dotata la nuova Lambo è davvero minuscola, solo 3,8 kWh, e si carica tramite il motore a combustione in sei minuti attraverso la frenata rigenerativa sulle ruote anteriori, così come da dati comunicati dall'azienda.

La batteria, come accennato sopra, non è comunque il motivo per cui una persona decide di investire 500mila euro per l'ultima supercar di Sant'Agata Bolognese. Se mai spende quei soldi per i suoi 1.000 e passa cavalli, il suo motore 12 cilindri, il design influenzato dall'ingegneria aerospaziale con linee appuntite e spigolose e prese d'aria un po' ovunque.

Come sempre Lamborghini ha preso spunto dal suo glorioso passato, anche dalla mitica prima Countach degli anni '70, per dare vita ad una vettura moderna e straordinaria, con dei richiami anche ad un'altra icona della Lambo come la Diablo.

Esterni spettacolari ma gli interni non sono da meno visto che una volta messisi comodi sui sedili sembra di essere catapultati su un caccia da guerra. La tecnologia è ovunque, così come i display, e non mancano sistemi avanzati di aiuti alla guida, e tante altre "chicche" esclusive.



Se voleste acquistare la nuova Lamborghini Revuelto, sappiate che il configuratore è online: siete pronti a personalizzarla a vostro piacimento?