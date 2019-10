Volete una Tesla a prezzo stracciato? Non è affatto impossibile

Tesla sta riscuotendo un notevole successo a livello globale. Le vendite sono schizzate alle stelle in paesi come Norvegia, Olanda, Svezia e anche alcune aree degli Stati Uniti e della Cina. I prezzi delle vetture proposte però possono risultare ancora troppo alti per molti, ma c'è un modo per aggirarli.

Dal video, caricato su Youtube da Samcrar, possiamo scoprire come ha fatto il noto appassionato di auto a trasformare una Tesla Model S da rottamare in un'automobile nuova di zecca. Il lavoro impiegato è notevole, sia chiaro, ma comunque i ragazzi del video hanno impiegato all'incirca 48 ore per il processo completo. Un risultato sorprendente, dobbiamo ammetterlo.

Se non siete abili quanto loro in questo tipo di modifiche di certo non ci metterete così poco, c'è bisogno infatti di pratica ed esperienza nel settore, ma comunque non un qualcosa di impossibile da portare a termine. Nel caso trovaste una Tesla in pessime condizioni, e aveste un po' di tempo e denaro a disposizione potete farlo anche voi.

Volere è potere, e magari nel processo potreste anche divertirvi con qualche amico, perché non provare? Sicuramente non è facile trovare Tesla usate come in altri Paesi dove sono più comuni, ma mai dire mai. Comunque, oltre al video in alto, abbiamo allegato in fondo gli altri due video che compongono la serie, vi saranno di certo utili.

Per concludere vi riportiamo che, durante gli scorsi giorni, un rimorchiatore è andato in fiamme con sei auto a bordo, delle quali cinque Tesla e una Subaru. Le cause dell'incendio sono tutt'ora ignote, ma non mancheremo di aggiornarvi sulla vicenda.