Volete una Smart ForTwo? Affrettatevi, da aprile 2023 dirà addio: troppo costosa

Un'icona dell'automobilismo moderno dice addio: la Smart ForTwo, compattissima vettura tedesca che di fatto ha rivoluzionato il mercato, verrà prodotta solamente fino al prossimo mese, aprile 2023, dopo di che andrà definitivamente in archivio.

La mitica due posti ha da poco compiuto i 25 anni e forse, quando è stata lanciata sul mercato nel lontano 1998, nessuno si sarebbe mai aspettata che sarebbe durata così a lungo. E invece, contro ogni aspettativa, in un mercato dove le auto sono diventate sempre più grandi, ingombranti e lunghe, la piccola Smart ForTwo ha saputo difendersi alla grande, conquistando il cuore di milioni di automobilisti.

Ma ora siamo giunto all'epilogo e il motivo e semplice: costruire questa due posti che sembra quasi un go-kart costa troppo. C'è poi da fare i conti con un cambio di strategia del marchio dal 2020, da quando cioè Mercedes-Benz ne condivide la proprietà assieme al gruppo cinese Geely. Le ragioni certe non sono note, ma in ogni caso la piccola “PerDue” potrà essere acquistata almeno fino al 2024 in tutta Europa, Italia compresa, visto che la produzione, che andrà avanti appunto fino al mese prossimo, dovrebbe garantire ordini per un altro anno.

E il futuro cosa ci riserverà? Difficile dirlo fatto sta che l'anno scorso è stata presentata la Smart Elettrica #1, preordinabile da ottobre 2022, e primo crossover del marchio, mentre a breve dovrebbe debuttare la #3, che sarà un SUV coupé dalle dimensioni medie. Non è quindi da escludere che ci possa essere spazio anche per una #2 a due posti che sia full electric, magari un nuovo colpo di genio come fu appunto la ForTwo.

Un vero peccato l'uscita di scena della piccola tedesca, tenendo conto che la Smart ForTwo elettrica è stata una delle 10 auto elettriche più vendute in Italia a febbraio 2023.