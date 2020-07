Volete rivivere gli albori di Fast and Furious? Ecco la Supra che fa per voi

La Toyota Supra del 1993 guidata dal mai abbastanza rimpianto Paul Walker in "The Fast and The Furious" è una vettura assolutamente iconica, rimasta calcificata nell'immaginario collettivo di molti appassionati di cinema e di auto, e l'esemplare specifico comparso nel film è stato venduto nel 2015 per 185.000 dollari.

Probabilmente adesso varrebbe ancora di più, ma non c'è bisogno per forza di spendere cifre folli per mettersi al volante di una Toyota Supra quasi identica per far finta di essere in un blockbuster hollywoodiano.

Ne è una riprova una Supra molto simile a quella di Paul Walker (immagini in calce), che però all'atto pratico incarna una replica attualmente risiedente nel Regno Unito. Certo, non è proprio la stessa cosa, ma diciamo che, vista l'enorme differenza nei costi, potrebbe valerne comunque la pena. La vettura richiede infatti un esborso di 32.958 euro i quali, facendo due conti, risultano ammontare a poco più di un sesto del costo dell'esemplare originale.

La sua vendita è gestita da Platinum Car Sales e per renderla in tale estetica è stato necessario un anno di lavoro. Questa Supra è stata verniciata nella stessa tonalità Ariano Atlas della Lamborghini Diablo, proprio come il bolide del film, e fa anche uso dello stesso bodykit e dei medesimi stickers dell'unità di scena. Presente anche un massiccio alettone posteriore, cerchi argentati a cinque razze e persino la targa californiana.

Mentre per l'esterno l'opera è stata eccellente, non si può dire lo stesso per l'abitacolo. I sedili sono stati risistemati in pelle bianca e arancione, e l'arancio va a rivestire anche parte del cruscotto. Il volante color argento però sfigura con il resto degli abbinamenti, e in particolare con il bianco dei sedili.

Per chiudere vi rimandiamo ad un'asta parecchio più esotica, e cioè a quella riguardante una magnifica Lamborghini Miura SV del 1972: il prezzo potrebbe essere astronomico. Sorprendente anche la cifra richiesta per una Subaru Impreza 22B STi del 1998, che risulta moltiplicata di varie volte rispetto al costo originale.