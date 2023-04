Se volete il Ripsaw di Fast & Furious potete tranquillamente acquistarlo

Manca meno di un mese all'uscita nella sale cinematografiche di Fast X, l'ultimo capitolo dell'amata saga con protagonista Toretto e la sua famiglia. Recentemente vi abbiamo svelato tutte le auto che compariranno in Fast X, una serie di vetture incredibili, anche se mancherà il mitico Ripsaw.

Se questo nome non vi dice nulla sappiate che si tratta del carro armato che fece bella mostra durante uno dei capitoli senza dubbio più adrenalinici della saga, leggasi Fast & Furious 8. E' un mezzo militare nonché un veicolo impressionante che venne guidato da Tej, personaggio interpretato da Chris "Ludacris" Bridges.

La particolarità è che per la prima volta il Ripsaw utilizzato nel film è stato messo in vendita. Si tratta in tutto e per tutto di un mezzo militare, ed è descritto come il veicolo a due cingoli più veloce al mondo potendo raggiungere una velocità di ben 100 km/h grazie ad un motore LBZ Duramax Diesel da 6,6 litri con una potenza monstre da ben 800 cavalli e una coppia di 1.627 Nm.

Il veicolo utilizzato nel film è costato ben 750mila dollari, e visto tale enorme cifra è stato utilizzato anche in altre pellicole come ad esempio GI Joe, altro film americano decisamente action. A rendere speciale l'esemplare in vendita, il fatto che la vernice sia quella originale ma a causa del suo utilizzo sul ghiaccio il veicolo ha un po' di ruggine in varie zone, di conseguenza non è da escludere che serva una bella tirata a lucido.

In ogni caso al momento lo si trova in un museo e il Ripsaw sarà messo in vendita durante l'asta Mecum's Indy 2023 che si terrà dal 12 al 20 maggio 2023, in quel di Indianapolis, con l'obiettivo di ricavare almeno 180mila dollari.

Si tratta del secondo mezzo della mitica saga di Fast & Furious messo in vendita in poche settimane. E' notizia di pochi giorni fa, infatti, l'asta per la splendida Nissan Skyline GT-R R34 di colore blu guidata da Paul Walker in F&F 4.