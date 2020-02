Volete personalizzare la vostra Porsche? Potete stampaci la vostra impronta sul cofano

La tecnologia, incanalata dalla mente umana verso le opere più particolari, ha portato Porsche Exclusive Manufaktur a rendere possibile la personalizzazione della propria Porsche tramite la stampa di impronte digitali personali sul cofano della vettura. Sul serio.

Dei progettisti interni a Porsche hanno ideato un metodo di stampa diretta su pezzi verniciati, con una precisione incredibile e un controllo perfetto del liquido di stampaggio. La qualità del risultato è altissima, e può rivaleggiare con quella delle migliori stampanti. Il primo test è stato molto particolare: disegnare sul cofano di una Porsche 911 un'immagine stilizzata di un'impronta digitale.

Le possibilità vanno ben oltre la realizzazione di un'impronta copiata e strani disegni. Per ora comunque, se un proprietario di Porsche 911 volesse, potrebbe mettersi in contatto con un Centro Porsche per farsi scannerizzare la propria impronta digitale, la quale verrà poi inviata ad Exclusive Manufaktur, che ha sede a Zuffenhausen. Il software di scanning revisiona i dati biometrici, in modo tale che l'impronta non possa essere utilizzata per altri loschi scopi, quindi la controparte sul cofano non sarà identica all'impronta originale.

Per procedere all'applicazione i tecnici smontano il cofano della 911 e lo portano al centro specializzato in verniciatura di Zuffenhausen, che terminerà il lavoro eseguendo l'operazione principale, e applicando poi uno strato di vernice protettiva trasparente. Alexander Fabig, vicepresidente di Porsche Individualization e Classic, ha riferito:"L'individualità è molto importante per i clienti Porsche. E nessun altro design può essere più personale della propria impronta digitale."

A ogni modo il servizio sarà disponibile su richiesta dal prossimo mese, con un prezzo tedesco di 7.500 euro, tasse incluse. Nel frattempo le vetture più veloci della casa tedesca vengono testate in strada per rilevarne le prestazioni. E' il caso di una Porsche Taycan Turbo S portata a 269 km/h in autostrada, e quello di una Porsche 918 Spyder che raggiunge i 345 km/h.