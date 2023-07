Volete la Mercedes S600 Lorinser di Michael Jordan? Dovete solo spendere 23 dollari

Bizzarro quanto stia accadendo in queste ore negli Stati Uniti dove la Mercedes-Benz S600 Lorinser, gioiello di metà anni '90 appartenuta niente di meno che a sua maestà Michael Jordan, è stata messa in vendita all'asta a soli 23 dollari.

Michael Jordan, che di recente si è regalato una Venom F5 Roadster, ha acquistato la berlina tedesca nel 1995, durante il periodo di massimo splendore della sua carriera. Si tratta di una vettura che ovviamente è esclusiva in quanto è stata guidata dal giocatore più forte di tutti i tempi fino al 2003 assieme alla moglie dell'epoca Juanita.

E' apparsa tra l'altra anche nella docuserie dei record, The Last Dance, ed è rifinita in un elegante blu scuro metallizzato, con l'aggiunta di un kit wide body, e dei cerchi in lega cromati a firma Lorinser.

All'interno troviamo di fatto un salotto, in pieno stile Mercedes, e fra i vari optional a disposizione del guidatore anche un telefono, mentre sul cruscotto compare il nome di Michael Jordan ogni volta che la vettura viene messa in moto.

Notevole ovviamente anche la potenza sotto il cofano, dove troviamo un motore monstre da 394 cavalli V12 da 6.0 litri, non proprio adatto ai costi attuali della benzina ma comunque decisamente rilevante, alla luce anche del peso della stessa S600.

Ma come mai il prezzo così basso? In realtà si tratta di una sorta di specchietto per le allodole, o meglio, chiunque può effettuare il proprio versamento di 23 dollari (numero ovviamente non casuale visto che si rifà alla maglia di MJ), dopo di che il vincitore verrà estratto a sorte.

Ovviamente la piattaforma streaming che ha organizzato l'evento, leggasi Whatnot, si aspetta che le puntate siano numerose, di modo da raggiungere una cifra ragguardevole. Si tratta di fatto di una vera e propria lotteria che terminerà fra 48 ore, domenica 30 luglio.

Nel frattempo, chiunque volesse, potrà vedere da vicino la Mercedes presso la National Sports Collectors Convention di Chicago, dove appunto l'auto è al momento esposta.

La coupé tedesca era stata messa in vendita per tre anni tramite il Beverly Hills Car Club ma non è mai stato trovato un acquirente, di conseguenza si è deciso di optare per tale modalità inedita di acquisto. Michael Jordan vanta un garage davvero incredibile, e nel corso della sua carriera ha posseduto auto esagerate fra cui l'iconica Ferrari 512 nera.