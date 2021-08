Volete la nuova Lamborghini Countach? Troppo tardi, è sold-out

Alcuni giorni fa Lamborghini ha presentato, con una certa sorpresa, la sua Countach di nuova generazione. All'atto pratico si tratta di una personalizzatissima Aventador, dato che le due vetture condividono la stessa piattaforma, ma i ritocchi importanti ed estensivi l'hanno resa di certo esclusiva.

Tanto esclusiva da farla lievitare ad un prezzo unitario pari a ben 4 milioni di euro (fatto non ancora confermato), i quali non sono riusciti a tenere lontani i 112 acquirenti che si sono appena aggiudicati gli altrettanti esemplari previsti. Siamo di fronte ad una richiesta assolutamente fuori scala, ed è evidente che a molti facoltosi clienti la sua estetica è piaciuta tantissimo, per cui il sold-out era inevitabile.

A ogni modo non possiamo esimerci dal riportarne le caratteristiche tecniche. La Countach LPI 800-4 del nuovo millennio monta un poderoso e chiassoso V12 aspirato da 6,5 litri capace di erogare, anche grazie al piccolo supporto di un'unità elettrica, ben 814 cavalli di potenza e circa 720 Nm di coppia, inviati a tutte e quattro le ruote da un rapido cambio automatico a sette rapporti. Il risultato corrisponde ad uno scatto da 0 a 100 km/h attuabile in 2,8 secondi, mentre la progressione fino ai 200 km/h necessita di 8,6 secondi. Infine la velocità di punta ammonta a 355 km/h. Questi numeri la avvicinano particolarmente alla recente Sian FPK 37, e in effetti anche il retrotreno la ricorda non poco.

Tutti coloro i quali l'hanno comprata riceveranno, non si sa ancora con precisione quando, gli spettacolari cerchi da 20 pollici all'avantreno e da 21 pollici al retrotreno, gli intriganti interni che alternano il rosso e il nero, i numerosi badge "Countach" dentro e fuori l'abitacolo e tutti i comfort delle moderne supercar. Purtroppo non siamo ancora in grado di condividere tutte le informazioni sugli optional, ma non mancheremo di aggiornarvi nel caso in cui dovessero arrivare aggiornamenti in tal senso.



Prima di lasciarvi alle vostre faccende vogliamo rimandarvi a due piccoli approfondimenti sulla macchina ibrida. Il primo concerne il suo spettacolare sound, grave e aggressivo, col quale ha ammaliato il pubblico in occasione della Monterey Car Week (ed è già stato danneggiato al cerchio posteriore sinistro). Il secondo invece riguarda la prima modifica all'estetica della carrozzeria: qualcuno ha già "montato" un enorme alettone sulla sua coda e sostituito i cerchi moderni con un set molto più vicino a quello originale.