Volete una Hyperion XP-1? Prima potete acquistare il concept e poi 'permutarlo'

Hyperion Motors si prepara a svelare il prototipo di sviluppo della sua tanto attesa hypercar XP-1, un modello che promette specifiche di livello stratosferico e l'impiego di tecnologie di punta sviluppate in collaborazione con la NASA.

Benché ancora non ci siano segnali di un imminente lancio sul mercato, è stato annunciato che un prototipo "ultra raro" dell'Hyperion XP-1 sarà messo all'asta in un evento online. Questo sarà realizzato dalla start-up con sede in California, e rappresenta uno dei sette modelli sperimentali creati durante il processo di sviluppo dell'XP-1.

I primi render di Hyperion XP-1 furono presentati nel 2020, e questa una concept car non rappresenterà la versione finale in modo fedele: le prestazioni, ad esempio, saranno lontane dalle impressionanti specifiche della Hyperion XP-1 destinata alla produzione, dal momento che è stata promessa una potenza di oltre 2.000 cavalli e un'autonomia di oltre 1.600 chilometri.

Tuttavia, chi si aggiudicherà questa unità rarissima tramite l'asta avrà l'opportunità esclusiva di personalizzare una "edizione speciale" della prossima Hyperion XP-1 definitiva, che ancora non sappiamo quando verrà presentata al mondo: il prezzo dell'asta per l'acquisto di questo prototipo, potrà essere utilizzato come credito per l'acquisto del veicolo finale.

Questa vettura unica al mondo presenta una finitura in argento titanio satinato con dettagli in blu cielo e dispone di un paio di pale d'aria regolabili che fungono anche da pannelli solari. Gli interni, progettati per due persone, sono caratterizzati da rivestimenti in pelle e dettagli in fibra di carbonio, oltre all'immancabile sistema di infotainment.

La prima apparizione pubblica di questa hypercar è avvenuta al Los Angeles Auto Show del 2022. Non vi è alcuna indicazione riguardo a un prezzo di riserva o una stima del valore del prototipo all'asta, ma è certo che si tratti di una cifra ben al di sotto dei 2 milioni di dollari richiesti per la versione di produzione.

