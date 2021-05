Volete la guida autonoma? Volkswagen ve la venderà a 7 euro l'ora

Vi abbiamo parlato pochi giorni fa della Volkswagen Poject Trinity. L'automobile del futuro secondo Volkswagen, un'ammiraglia che sarà basata sulla nuova architettura SSP e che presenterà lo sblocco di optional via etere. Caratteristica da smartphone a cui i guidatori dovranno abituarsi.

Oggi abbiamo un ulteriore tassello sui piani di Volkswagen per il futuro, e viene dalle parole di Klaus Zellmer, responsabile di vendite e marketing del marchio di Wolfsburg. In un'industria completamente stravolta e in fase di estrema mutazione le case automobilistiche devono puntare a nuovi sistemi per aumentare la redditività.

Secondo Zellmer proprio gli aggiornamenti via etere - cioè lo sblocco via internet/software di funzioni, senza che l'auto vada in officina - saranno un grandissima opportunità per Volkswagen, parole che seguono quelle del CEO Ralf Brandstätter. Produrre automobili con già gli optional installati e poi adattarli via software secondo le specifiche del cliente, secondo Zellmer, porterà ad un risparmio sia per il produttore che per il cliente finale.

Volkswagen offrirà inoltre delle soluzioni a mo' di affitto, come ad esempio la guida autonoma. Nell'intervista a Top Gear Zellmer dice che i futuri clienti saranno felici di pagare per vedere l'auto guidare da sola: “Tutto questo si basa su modelli di profitti e costi [...] prendiamo l'esempio delle modalità di guida autonoma di livello 4, il costo per installarle su di una vettura è enorme: una cifra a cinque cifre. Chi la pagherà? Non è per il mercato di massa. Ora prendiamo il caso in cui le installiamo e le attiviamo e disattiviamo da remoto. Le nostre stime dicono che se addebitiamo 7 euro l'ora per la modalità di guida autonoma di livello 4, questo diventa un business case redditizio”.

Insomma, secondo Volkswagen chiedere un prezzo all'ora è l'unico modo per poter godere di modalità di guida autonoma avanzate. Secondo voi il mercato accetterà un approccio simile e soprattutto voi sareste disposti a spendere 7 euro per ogni ora in modalità di guida autonoma?