Volete giocare a guardie e ladri con le auto? In una pista è possibile

Se da piccoli avevate sempre desiderato di portare su un altro livello il gioco di guardia e ladri probabilmente abbiamo trovato la soluzione che fa al vostro caso, poiché Trackdays ha organizzato un evento davvero niente male.

Questo è stato definito col nome di Police Pursuit Driving Experience, e mira ad accontentare le peculiari aspirazioni consentendo ai clienti di guidare una vettura scelta per scappare da un Dodge Charger V8 Police Interceptor su un tracciato chiuso. Nello specifico stiamo parlando del Bovingdon Airfield di Hertfordshire, nel Regno Unito.

"Il nostro Police Pursuit Drive Experience rappresenta il gioco di ruolo definitivo per adulti." Così Dan Jones, operating manager presso Trackdays, ha commentato in merito alla questione. In seguito ha aggiunto:"I partecipanti assumono il ruolo di un fuggitivo, ricercato per reati multipli. La loro missione è quella di provare ad evadere l'inseguimento del braccio lungo della legge al volante di una Porsche Boxster o di una Mazda MX-5."



Il particolare pacchetto include una breve lezione di circa 10 minuti sul come comportarsi in sicurezza durante la fuga, e include la gestione dell'accelerazione, la traiettoria da tenere sulla pista e una tecnica di frenata. La fuga dal Dodge Charger invece dura 15 minuti.



Jones da sua parte ci ha tenuto a sottolineare alcuni elementi:"Il mio consiglio è quello di ricordarsi che la velocità non è l'unica cosa che conta. Per avere qualche chance di battere la volante della polizia bisogna avere anche scaltrezza decisionale, abilità alla guida di primo livello e tempi di reazione fulminei." A ogni modo, il pacchetto costa 138 sterline (161 euro) nel caso in cui si opti per la Mazda MX-5 e 198 sterline (231 euro) se la scelta dovesse ricadere sulla Porsche Boxster.



Per chiudere mostrandovi una fuga dalla polizia vera e propria vogliamo rimandarvi al disastro provocando dal conducente di una Chevrolet Corvette C8 (è veramente introvabile, per cui ha un valore immenso): dopo aver rubato la supercar, i ladri l'hanno disintegrata.