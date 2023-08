Se volete la Ferrari Purosangue è tornata ordinabile, ma vi arriverà solo nel 2026

Buone notizie per tutti coloro che volessero acquistare la Ferrari Purosangue: gli ordini, dopo una lunga lista di attesa, sono stati riaperti evidentemente dopo che Maranello è riuscita a evadere un po' di richieste arretrate.

Attenzione però a non festeggiare fin troppo visto che, come fatto sapere da Ferrari, chiunque volesse ordinare oggi una Purosangue dovrà pazientare un bel po', precisamente fino al 2026, quando appunto scatteranno le consegne dei nuovi ordini.

Tale situazione non deve comunque sorprendere più di tanto visto che, quando parliamo di supercar, gli acquirenti non mancano affatto e nel contempo bisogna armarsi di pazienza. L'ultimo esempio lampante è quello della fantastica Lamborghini Revuelto per cui sono andati esauriti subito due anni di produzione con conseguenti lunghi tempi di attesa.

Ferrari, nel frattempo, festeggia i grandi risultati finanziari dei primi sei mesi del 2023: “Il secondo trimestre si è chiuso con dei risultati finanziari eccezionali – le parole del CEO Benedetta Vigna - contraddistinti da elevata marginalità. Le consegne nel periodo riflettono un ricco mix prodotti, mentre continuiamo a gestire un portafoglio ordini molto forte in tutte le aree geografiche. La decisione di rivedere al rialzo la guidance è stata sostenuta in particolare da un contributo delle personalizzazioni sorprendente. L’innovazione è al centro di Ferrari e continua a trainare la nostra crescita e risultati, come l’indimenticabile vittoria a Le Mans”.

Soffermandosi sulla Purosangue, rispondendo alle domande degli analisti, ha invece specificato che “Le consegne ai clienti di Purosangue sono iniziate nel secondo trimestre come previsto e le consegne aumenteranno nella seconda parte dell'anno, ad ogni modo nel 2023 la produzione di Purosangue sarà sotto il 10% di quella totale dell'anno”.