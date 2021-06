Volete costruire un'auto prototipo da Le Mans? Potete farlo, con soli 20,000 euro

Il mercato dell’auto offre di tutto, ma se siete alla ricerca di un mezzo da corsa la faccenda si complica e richiede l'esborso di cifre piuttosto significative, a meno che non siate dei campioni nel fai da te. Se avete amato Lego e Meccano, Aeromaster vi fornisce il kit per costruire un prototipo da Le Mans, anche se non comprende il motore.

Questa azienda bulgara infatti è da cinque anni che sta sviluppando un telaio che replica all’80% quello della Bentley Speed 8 che vinse la 24 ore di Le Mans nel 2003. I pannelli della carrozzeria sono però in fibra di vetro e prendendo come esempio una Ford Mustang attuale, l’auto risulta più corta di 10 cm, più larga di 7 cm e ben 30 cm più bassa.

Mettendo da parte la carrozzeria, il fiore all’occhiello del kit è però il telaio a traliccio in tubi d’acciaio, che funge anche da roll bar, che come detto non comprende il propulsore, ma neanche le sospensioni, l’impianto frenante e la scatola dello sterzo, che devono essere acquistati a parte dal proprietario. Il traliccio può alloggiare motori V8 o più piccoli, con una potenza non superiore ai 600 CV, il massimo consentito dal telaio nella sua versione base.

Infatti esistono due pacchetti, uno Basic e uno Pro. Il primo è disponibile per poco meno di 20,000 euro, e fornisce tutti i tubi già profilati - che dovranno essere saldati dal proprietario – i supporti delle sospensioni, il fondo della scocca, la carrozzeria e i vetri dell’abitacolo costruiti in materiale acrilico e Lexan, rispettivamente per il parabrezza e i vetri laterali.

In questa configurazione l’auto ha un solo posto, mentre optando per il pacchetto Pro da 29,600 euro, i posti diventano due, la potenza massima consentita sale a 900 CV e offre alcune parti scollegabili per agevolare le fasi di manutenzione.

Entrambi i pacchetti possono essere assemblati dal cliente altrimenti ci pensa Aeromaster, che eventualmente offre anche la costruzione completa della vettura, il quale costo scalerà in base alle richieste del cliente e alla capienza del suo portafoglio.

Peccato che possa ospitare soltanto motori V8, altrimenti il V10 Alfa Romeo da Formula 1, che è all’asta in questi giorni, sarebbe stata un’ottima scelta. ElectricClassicCars invece potrebbe montarci un motore elettrico Tesla, come ha fatto con la sua Ferrari 308 GTS.