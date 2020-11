Volete un camper sotto forma di BMW M4? Qualcuno ci ha già pensato

Che aspetto avrebbe, precisamente, una BMW M4 Coupé sotto forma di camper? Qualcuno ha voluto rispondere a questa domanda mettendosi all'opera in un modo del tutto digitale, e il post Instagram in fondo alla pagina è chiarificatore dall'abilità dell'artista.

Stiamo parlando del designer che su Instagram si è iscritto al nome di bradbuilds. La base dalla quale irradia in tutto il mondo le sue creazioni è situata a Los Angeles, la metropoli più grande della California la quale è poco distante dai deserti e dalle praterie limitrofe.

E' proprio pensando a questi paesaggi che ha provato a realizzare la propria visione: una BMW M4 Coupé rivoluzionata per ospitare un posto letto, una piccolissima cucina e un paio di utilissimi pannelli solari utili a ogni evenienza. Certo non è ampia e ospitale come i camper veri e propri, ma bisogna dire che bradbuilds ha colto un vantaggio non da poco:"A dir la verità, è molto probabile che consumi meno di ogni altro camper in circolazione."

Ecco, con la pandemia di coronavirus che non accenna a rallentare la sua presa sulla popolazione di tutto il mondo magari, dove ancora è possibile spostarsi in macchina per andare in vacanza, un veicolo simile sarebbe un sogno. La M4 camper figura infatti un assetto molto più alto rispetto a quello standard, dei cerchi fuoristrada, pneumatici pronti a ogni tipo di terreno, una carrozzeria allargata e chi più ne ha più ne metta. Peccato sia soltanto un'opera digitale.

Per avviarci alla conclusione restando in tema di fuoristrada vogliamo rimandarvi a una vettura vera, in acciaio e gomma. Stiamo parlando del colossale Rezvani Hercules 6x6: la compagnia produttrice vi ha implementato un V8 da 1.300 cavalli (!) e una corazza antiproiettile in Kevlar. Nel frattempo, spostando l'attenzione su un mezzo un po' più "addomesticato", vi comunichiamo l'ufficialità del Rivian R1T: il pickup elettrico avversario del Tesla Cybertruck ha anche un prezzo.