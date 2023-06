Volete un'auto elettrica con tanta autonomia? Forse un SUV non fa per voi...

Sono diversi anni che gli automobilisti preferiscono i SUV (e negli USA anche i pick-up) di grandi dimensioni rispetto alle classiche berline e le hatcback, la nuova mobilità elettrica però potrebbe cambiare un sacco di cose. Kia ha predetto che la fine dei SUV "classici" è vicina e questo anche perché le autonomie sono spesso ridotte.

Ci dà un quadro più preciso della situazione il Vehicle Technologies Office del Dipertimento dell'Energia (DOE) statunitense, che di recente ha pubblicato un interessante grafico in merito all'autonomia delle auto elettriche suddivise per categoria. Tre le classi selezionate: autovetture standard, SUV e Pick-up. Il VTO ha analizzato diversi modelli disponibili sul mercato americano e ha confermato ciò che già immaginavamo: le autovetture standard (berline, hatchback ecc) offrono un'autonomia più varia, che va dai 160 km per le citycar più compatte a oltre 800 km per le alcune berline premium. Esistono tuttavia anche svariati modelli capaci di offrire oltre 600 km di autonomia, a differenza di SUV e Pick-up... In particolare i SUV elettrici avrebbero un range d'autonomia che spazia dai 290 km ai 560 km al massimo. Va ancor peggio con i Pick-up, dove le autonomie stanno attorno ai 480 km, su questo fronte però i modelli disponibili sono ancora pochi e le cose potrebbero migliorare prossimamente.

A dir la verità, l'intero mercato sta cambiando a grande velocità e sarà interessante vedere quali modifiche subirà questo grafico con il passare degli anni. Bisogna anche tener conto del fatto che, sempre a livello di autonomie, la maggior parte delle elettriche attualmente in vendita sarebbe perfettamente in grado di sopperire ai bisogni di un utente medio, il vero problema resta la disponibilità delle colonnine e la velocità di ricarica, altri settori in cui si sta lavorando alacremente per migliorare le cose. Nel frattempo l'Italia deve fronteggiare i dati dell'Aci aggiornati al 31 dicembre 2022, secondo cui nel nostro Paese ci sarebbe un parco circolante vecchio e inquinante, con le elettriche che non vanno oltre lo 0,4%.