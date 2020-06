Volete assistere a uno spettacolo particolare? Ecco l'esibizione di alcune Tesla Model X

Se c'è una qualità che dobbiamo per forza riconoscere a Tesla (tra le tante altre) è sicuramente quella di aver reso moderne e desiderabili le proprie creazioni, anche inserendo qua e là dei geniali Easter Eggs in ogni anfratto dell'abitacolo e del software integrato nei veicoli.

L'esempio migliore per riassumere questa qualità è il video in basso, postato su Facebook da Electric World of Dark, il quale mostra le innovative portiere "falcon wing" della Tesla Model X mentre mettono in piedi un inusuale spettacolo automobilistico.

Quando il team di ingegneri si è ritrovato a dover progettare il primo SUV completamente elettrico del produttore californiano sarebbe stato facilissimo implementare portiere tradizionali, ma l'obiettivo era quello di stupire e distinguersi dalle altre case automotive. Per questo motivo Tesla ha deciso di investire su portiere posteriori che si aprissero in modi non convenzionali e che assomigliassero alle classiche "ali di gabbiano".

La differenza tra le portiere appena citate e quelle della Model X è che le seconde, a differenza delle prime, godono di un sistema a doppia cerniera e funzionano tramite numerosi sensori, che regolano in modo totalmente automatizzato l'angolo di apertura in base agli ostacoli che ci sono davanti e all'altezza del tetto. Ad esempio, se avete parcheggiato in mezzo ad altri due veicoli molto vicini, le portiere sistemeranno gli angoli di apertura per prendere più spazio in verticale e consentire un accesso agevole all'abitacolo. Se invece possedete un garage con soffitto particolarmente basso, le "ali" si dischiuderanno in orizzontale evitando di creare danni a sé stesse e all'immobile. Non sempre questo si traduce nella massima comodità per i passeggeri, ma a ogni modo funziona.

