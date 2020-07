Volete andare a 275 km/h senza spendere troppo? Questa Ford Focus RS fa al caso vostro

"Auto-Top è una società che si occupa di riprese e test drive. Non siamo interessati a macchine che consumano o inquinano poco. Noi vogliamo sentire scarichi che urlano e turbo che soffiano!!" Così si presentano i ragazzi di Auto-Top sul loro canale YouTube, e vi spieghiamo perché riescono a tener fede alla loro descrizione.

Come avrete già capito dal titolo, vi parleremo di una potentissima Ford Focus RS di terza generazione la quale, già in condizioni di fabbrica, produce 350 cavalli di potenza e garantisce prestazioni assolutamente irraggiungibili per la stragrande maggioranza delle berline dello stesso segmento.

Evidentemente quelli del canale di AutoTopNL se ne fregano e vogliono esagerare. E' per questo che hanno preso una Focus RS modificata da 440 cavalli di potenza e l'hanno portata sull'Autobahn per registrarne la velocità massimale (sconsigliamo a tutti gli automobilisti poco esperti ogni tentativo di emulazione). Al momento non conosciamo il tipo e l'entità delle modifiche apportate, ma sospettiamo quantomeno una revisione del compressore e degli scarichi, anche se non possiamo metterci la mano sul fuoco.

A ogni modo le riprese iniziano con un'inquadratura esterna delle vettura, utile a mostrare il look tutt'altro che stock del bolide. Anche gli interni portano in dote elementi di spicco in blu acceso come il marchio sul volante, le cuciture sui poggiatesta e le finiture della leva del cambio. Comunque, proseguendo notiamo una accelerazione con sound poderoso e una progressione da sportiva pura, la quale porta la Focus RS a raggiungere i 274 km/h di velocità nel corso della prima prova. Verso la fine del video il conducente è riuscito a superarsi arrivando a 275 km/h. Si tratta di numeri sbalorditivi per una berlina come la Focus, che tra l'altro potreste assicurarvi spendendo circa 50.000 euro. Infatti la Ford Focus RS costa poco più di 40.000 euro, ai quali bisogna sommare il costo delle modifiche.

Si tratta di numeri sbalorditivi per una berlina come la Focus, che tra l'altro potreste assicurarvi spendendo circa 50.000 euro. Infatti la Ford Focus RS costa poco più di 40.000 euro, ai quali bisogna sommare il costo delle modifiche.