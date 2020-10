Volcon Grunt: la moto elettrica che va anche sott'acqua

Il numero di compagnie che sgomitano per trovare il proprio spazio sul mercato delle moto elettriche cresce sempre di più, ma la società texana che risponde al nome di Volcon crede di avere un asso nella manica, e infatti ha appena rivelato una moto a batteria denominata Grunt: offre 160 chilometri di autonomia e può viaggiare sott'acqua.

Ovviamente non è stata progettata principalmente per immergersi e scorrazzare tra i coralli, piuttosto è semplicemente un veicolo con certificazione IP67. In pratica può restare per 30 minuti in immersione ad una profondità massima di 1 metro senza venire danneggiata dalla pressione dell'acqua che cerca inevitabilmente di entrare. Insomma, la Grunt non sarà certo di aiuto nell'esplorazione di relitti abbandonati o cose simili, ma attraversa senza problemi i guadi meno profondi e sopravvivrebbe nel caso dovesse finire in piscina. Oltretutto i suoi enormi pneumatici da 12 pollici offrono una serie di vantaggi non da poco nella guida fuoristrada.

Passando ai numeri, la Volcon Grunt scatta da 0 a 96 km/h in 6 secondi netti, i quali le permettono anche di arrivare alla sua velocità di punta. Il motore elettrico sviluppa 52 cavalli di potenza e 102 Nm di coppia, e tutto quello che sappiamo del pacco batterie è che garantisce 160 chilometri di autonomia per singola carica offrendo la possibilità di essere sostituito in pochi minuti all'occorrenza. Infine, la ricarica necessita di una pausa di circa 2 ore.

Al momento il veicolo è ancora in fase di sviluppo. Dalle immagini in fondo alla pagina potreste farvi un'idea generale del suo aspetto definitivo, ma al contempo è necessario menzionare il fatto che si tratti di un prototipo da pre-produzione. Il brand stima che le consegne cominceranno dalla primavera del 2021 ad un prezzo di partenza di 6.000 dollari, e a questo punto non sappiamo se la moto verrà importata in Europa.

Restando in tema di moto elettriche vi rimandiamo ai modelli appena presentati da Zero Motorcycles: ecco le proposte del marchio per il 2021. In genere si è portati a credere che le due ruote elettriche abbiano una velocità massima inferiore a quelle tradizionali a parità di potenza, e questo è certamente vero, ma in accelerazione sono stratosferiche: ecco un esempio da record.