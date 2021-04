Volatile bombarda un veicolo con una bomba-pesce: il video è virale

Di avvenimenti stradali stranissimi ne abbiamo riportati a bizzeffe, ma quello di oggi non concerne esclusivamente i normali utenti della strada. La clip visibile in alto ci mette davanti ad un agguato proveniente dall'alto: un volatile ha sganciato un pesce contro il parabrezza di un veicolo in movimento.

Il fatto si è verificato non lontano da Charlotte, nella Carolina del Nord, su un tratto di strada a scorrimento veloce dove un camionista era intento a viaggiare a circa 100 km/h. Ovviamente l'uomo non si sarebbe mai aspettato una cosa del genere, ma per fortuna le conseguenze si sono rivelate trascurabili.

Per un attimo il parabrezza si è offuscato a causa dell'acqua trasportata assieme all'essere vivente acquatico, ma tralasciando il fatto che il camionista è stato costretto ad accostare per pulire il parabrezza, la bizzarra situazione nella quale si è trovato gli servirà soltanto a raccontare l'episodio ad amici e parenti per i prossimi anni.

Da parte nostra supponiamo che, data l'elevata velocità, sarebbe bastato che il grosso volatile avesse scaricato un "proiettile" appena più grande per incrinare il parabrezza del veicolo. L'emittente locale WTAJ TV si è invece soffermata sull'assurdità del evento:"Non riesco neanche ad immaginarmelo. E' stato registrato tutto dalla dashcam. Ci è stato detto che il conducente sta bene, e questa è la cosa più importante. A ogni modo il pesce non ha danneggiato il parabrezza."

Dato che siamo in vena di stranezze stradali vogliamo citare l'inspiegabile comportamento di un automobilista di Daytona, in Florida, il quale ha distrutto una barriera per lanciarsi a tutta birra su un ponte mobile in fase di sollevamento: gli è andata sicuramente di lusso. Per restare in tema vogliamo chiudere con un uomo che, a bordo della Maserati Levante della fidanzata, ha costretto le forze dell'ordine ad inseguirlo ed ha finito per incastrarsi ad altissima velocità nel sottopassaggio dell'autostrada. Il super SUV italiano, ovviamente, è totalmente distrutto.