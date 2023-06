Volate a bordo del primo aereo elettrico della SAS: ordini aperti dal 2 giugno 2023

A piccoli passi, le auto elettriche hanno impiegato circa 10 anni per maturare a dovere e ritagliarsi una piccola fetta di pubblico pressi i principali mercati mondiali. Le cose sono decisamente più complesse sul fronte degli aeromobili, ora però la SAS si prepara al primo volo elettrico della sua storia.

Anche conosciuta come Scandinavian Airlines, la SAS sta per aprire le prenotazioni per il suo primo volo completamente elettrico. Si tratta di un passo storico per l'aviazione in generale e la compagnia sta invitando con orgoglio il pubblico a prendere parte all'evento. Teoricamente di tempo per decidere ne avete ancora abbastanza, il volo infatti è previsto per il 2028, a disposizione però ci sono solo 30 biglietti - venduti a 1.946 kr (166 euro al cambio) in onore dell'anno in cui la SAS ha iniziato la sua attività di volo.

Anko van der Werff, il CEO dell'azienda, ha dichiarato che sin dalla fondazione della SAS avvenuta nel 1946 la compagnia è stata un'autentica pioniera dell'industria aeronautica. Per fare un esempio, la Scandinavian Airlines è stata la prima a offrire un volo commerciale a sorvolare il Polo Nord, in merito invece al primo volo elettrico il manager ha detto: "Poter invitare i passeggeri alla prossima grande pietra miliare nel futuro dell'aviazione è una naturale continuazione di quello spirito pionieristico e un passo importante per noi verso un'aviazione più sostenibile".

Avremo davvero a che fare con un'impresa a suo modo storica, su queste pagine però siamo interessati anche alla tecnica e alla tecnologia: a compiere il volo sarà un modello elettrico ES-30 da 30 posti costruito dalla Heart Aerospace, una startup svedese specializzata in velivoli elettrici. La SAS supporta l'azienda sin dal 2019, nel settembre del 2022 invece ha firmato un protocollo d'intesa per avere un modello di ES-30 nella sua flotta locale.

Questo particolare velivolo assicura un'autonomia di 200 km, anche se ovviamente si utilizzerà per tratte più brevi; all'arrivo basterà una veloce ricarica ad alta potenza di 30 minuti per farlo tornare indietro con altri passeggeri. La Heart Aerospace ha già confermato di aver ricevuto 230 ordini per il suo ES-30, che dovrebbe entrare in servizio per l'appunto a partire dal 2028. Se la cosa vi intriga, a partire dal 2 giugno 2023 potrete prenotare un posto sul sito dedicato della SAS.