YouTuber fa volare la sua Tesla Model X giù da una discesa contromano: è polemica

Cosa sareste disposti a fare pur di macinare visite sul vostro canale YouTube? Sembra la domanda del secolo, alla quale molti YouTuber nei mesi e negli anni passati hanno risposto nei modi più strampalati, facendo cose assurde e spesso anche pericolose. È il caso della nuova impresa di David Dobrik.

Il content creator americano si è cimentato in una prova estrema con la sua Tesla Model X di colore bianco - e detta così potrebbe anche non esserci niente di particolarmente strano. Peccato però che, per far volare il suo SUV elettrico al di sopra dell'asfalto, lo YouTuber abbia utilizzato una discesa di Los Angeles andando a tutta velocità contromano. Il salto è stato indubbiamente spettacolare ma anche incredibilmente pericoloso, in una strada pubblica che non serve certo a fare esibizioni estreme.

L'auto non ha riportato danni, così gli occupanti, negli Stati Uniti però qualcuno ha sollevato la polemica: è arrivato il momento di fermare questi fenomeni del web prima che qualcuno si faccia male sul serio? A tal proposito, fra le tante cose successe negli ultimi mesi, ricordiamo lo YouTuber russo che ha lanciato una Mercedes Classe G da un elicottero oppure Joe Achilles che si è ripreso mentre infrangeva i limiti di velocità con una Audi R8.