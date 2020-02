Volantini di PornHub sulle auto parcheggiate male a Roma: l'iniziativa è virale

Ha dell'incredibile la nuova iniziativa che ha coinvolto vari cittadini incivili del quartiere Prati di Roma. Nel corso del weekend infatti tanti automobilisti della Capitale si sono visti recapitare sulle auto dei volantini "particolari", che sicuramente avranno creato imbarazzo in quanto su di essi capeggiava il logo di Pornhub.

Come mostrato nel post LinkedIn che trovate in calce, infatti, sulla locandina in cui è presente il claim "la tua auto è su PornHub", con tanto di codice QR che se scannerizzato rimanda alla pagina web "Roma Wild Parking", in cui è possibile consultare tutti i parcheggi selvaggi della Capitale.

Secondo quanto raccontato da Licia Robustelli, si tratterebbe di un'azione di un gruppo di studenti dello EID di Roma, "il cui obiettivo era quello di sensibilizzare i cittadini romani sul problema dei parcheggi selvaggi con un messaggio chiave chiaro e forte: Parcheggiare male è sconcio".

L'obiettivo di questa campagna è sensibilizzare gli automobilisti ad essere più civili con i parcheggi ed evitare ingorghi. A Roma infatti basta farsi un giro per le strade per accorgersi di come tanti preferiscano parcheggiare in seconda o terza fila, intralciando la circolazione, piuttosto che utilizzare i posti riservati alle auto.

La lezione sarà servita? Fateci sapere cosa ne pensate tramite i commenti.