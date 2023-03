Il volante standard per sostituire lo yoke di Tesla già sold out dopo una settimana

Non c’è dubbio che il volante yoke introdotto da Tesla abbia fatto parlare di sé al suo debutto, nel bene o nel male, ma è altrettanto evidente che gli estimatori di questa nuova soluzione sono stati davvero pochi. Se il volante è rimasto tale dal 1894 un motivo ci sarà e ora Tesla propone un volante standard optional, già sold out.

Il volante a cloche è stato introdotto nel 2021 su Tesla Model S e poi su Model X, ed Elon Musk ha cercato in tutti i modi di descriverlo come una soluzione rivoluzionaria e capace di diventare lo standard del futuro, peccato che le grandi ambizioni si siano infrante contro la dura realtà, fatta di un pubblico che non è riuscito ad amare il prodotto, perché scomodo soprattutto a bassa velocità e nelle svolte più strette (per non parlare dell'ergonomia dei pulsanti touch). Anche Lexus propone un volante yoke sulla RZ, ma la casa ha optato per un rapporto di sterzo variabile a seconda della velocità che riesce ad ovviare a questo problema.

Ad ogni modo, Tesla ha capito che la vecchia soluzione è più amata e ha deciso di offrire un volante standard optional a 700 dollari che possa sostituire l’unità di coloro che hanno acquistato una vettura con lo yoke. Ebbene, dopo appena una settimana dal debutto dell’optional sullo store Tesla, questo è già sold out, a conferma di quanto fosse sbagliata la mossa di Palo Alto.