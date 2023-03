Sulle Tesla Model Y 2023 si può staccare lo sterzo: indaga la NHTSA - Aggiornata

A fine gennaio un utente Tesla ha vissuto una brutta avventura: il volante della sua Tesla Model Y si è staccato in autostrada, una storia fortunatamente finita bene che ora però ha fatto partire una nuova indagine della NHTSA.

In realtà ciò che accaduto a fine gennaio non è il solo caso di questo tipo, su almeno due nuove Tesla Model Y il volante si è staccato in fase di marcia, motivo per cui la NHTSA ha avviato un’indagine sull’accaduto. Queste le parole dell’ente americano, atto a sorvegliare la sicurezza dei veicoli negli US: “L’Office of Defects Investigation (ODI) è stato allertato in seguito a due casi in cui il volante si è totalmente staccato dalla sua sede su veicoli Tesla Model Y MY2023. Entrambi i veicoli sono stati consegnati ai loro proprietari senza il bullone che fissa lo sterzo al piantone”.

L’agenzia è ora al lavoro assieme a Tesla per capire come si è arrivati a una tale situazione e come eventualmente evitare che un simile problema torni ancora su altre vetture. Sul fronte assemblaggio e costruzione Tesla paga purtroppo il dazio di essere un produttore molto giovane, negli anni sono stati parecchi i richiami ufficiali della NHTSA, la maggior parte dei problemi però è stata risolta da Tesla con un semplice aggiornamento di sistema. Vedremo come andrà con questa vicenda dello sterzo, che di certo non ha nulla a che fare con il software di bordo; al momento non si sa se altri veicoli siano stati coinvolti o rischiano di incappare nello stesso difetto.



[EDIT] Abbiamo un aggiornamento da darvi: sembra che il problema sia legato potenzialmente a 120.000 veicoli. Vedremo se Tesla sarà costretta o meno a richiamare ufficialmente queste vetture, l'indagine è ancora in corso.