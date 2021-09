Al volante della Maserati MC20, a tutto gas sulle autobahn tedesche: che sound!

L’ultima sportiva del marchio del tridente è la MC20, una sportiva disegnata dall’aria, che l’ha accarezzata per oltre 2000 ore in galleria del vento. La supercar deve ancora fare il suo debutto in forma ufficiale, ma Novitec Group ha già avuto l’onore di testare l'ultima Maserati, portandola sulle autobahn tedesche.

Novitec non ha bisogno di presentazioni, e spesso vi abbiamo mostrato le loro incredibili creazioni – guardate la Ferrari F8 Tributo allargata e potenziata fino a 830 CV – e chissà che non stia provando la vettura per mettere a punto un sistema di scarico ancora più rumoroso o un kit estetico specifico. Il tempo ci svelerà i piani dell’azinda tedesca, ma intanto ci delizia con questo video, che ci mette in prima persona dietro al volante della Maserati MC20.

A differenza di altri contenuti analoghi, in questo caso non si raggiunge la velocità massima della vettura ma semplicemente ci mette alla guida della supercar, affondando il pedale del gas di tanto in tanto, quando il traffico lo consente. Il protagonista diventa il sound del motore Nettuno V6, un twin-turbo 3.0 litri che eroga 630 Cv di potenza e 730 Nm di coppia massima, scaricati sulle ruote posteriori tramite una trasmissione a 8 rapporti con doppia frizione, che le permettono uno scatto 0-100 km/h di soli 2,9 secondi.

Il motore Nettuno è nuovo di zecca e sfrutta tecnologie di derivazione Formula 1, e il sound che genera non è da meno. La conferma arriva dallo stesso pilota della supercar dato che non ha mai perso l’occasione di scatenare la MC20 durante l'attraversamento di ogni galleria. Durante le riprese la strada era particolarmente trafficata, e dopo alcuni “lanci”, il miglior risultato in termini velocistici è stato di “soli” 272 km/h, distanti dalla velocità massima dichiarata di 323 km/h, ma raggiunti con una disinvoltura disarmante.

Ma adesso mettetevi comodi sul sedile di guida, allacciate la cintura, e godetevi il sound e le prestazioni di questa opera d’arte italiana.