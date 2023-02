Volano le vendite elettriche di Volvo: BEV a +168% a gennaio 2023

Volvo Cars ha tenuto ha conferenza internazionale per presentare i risultati finanziari ottenuti a gennaio 2023 - e i dati sono davvero incoraggianti, soprattutto per il nuovo corso elettrico della società.

Volvo Cars ha dichiarato di aver venduto 48.520 automobili a gennaio 2023, il che significa un aumento del 2% rispetto allo scorso anno. Le vendite dei modelli Recharge, che includono sia auto Plug-in Hybrid che Full Electric, sono aumentate del 31% rispetto a gennaio 2022 e rappresentano ormai il 40,7% di tutte le vendite Volvo. In particolare la quota delle BEV è stata di 16,2%. Questi sono dati worldwide, in Europa invece le vendite di gennaio 2023 sono state pari a 21.436 unità con un incremento del 14,7% rispetto a gennaio 2022. Un aumento dovuto soprattutto a Regno Unito, Belgio ma anche Italia. Nel vecchio continente le vetture Volvo Recharge ormai rappresentano il 59,8% delle vendite complessive.

Sempre guardando all’Europa, scopriamo che i modelli Recharge hanno venduto 12.820 unità, facendo segnare così +29,2%. Le Plug-in Hybrid sono in calo, hanno infatti venduto 7.483 unità in perdita del 5,8% rispetto a gennaio 2022; discorso totalmente diverso invece per le Full Electric, che a gennaio 2023 hanno guadagnato il 168,7% rispetto a un anno fa con 5.337 vetture. In basso trovate i dati dettagliati di Europa, Cina, USA e altri mercati.

Come andrà dunque il 2023? Le vendite elettriche di Volvo sono destinate a crescere vista la presentazione della nuova EX30 a giugno, abbiamo invece già scoperto tutta la tecnologia della nuova Volvo EX90.