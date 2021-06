Volano le auto elettriche di Volvo: in Europa sono ora il 40% delle vendite totali

Volvo sta vivendo un vero e proprio momento di rinascimento. Nel mese di maggio 2021 il marchio ha incrementato le vendite del 43% guardando all’anno precedente, registrando il suo undicesimo mese di crescita consecutivo.

A spingere questo successo anche le nuove auto elettrificate, le plug-in hybrid e le 100% elettriche della gamma Recharge, che ormai rappresentano il 23,7% delle vendite mondiali, poco più di 15.000 vetture. 24.761 auto sono state vendute nella sola Europa, 16.895 in Cina e 13.221 negli Stati Uniti, mentre i restanti mercati hanno registrato 9.234 immatricolazioni nel solo mese di maggio. Dalle 44.830 auto di maggio 2020, siamo passati alle 64.111 del 2021.

Guardando invece ai primi cinque mesi dell’anno, Volvo ha venduto 312.533 auto contro le 208.479 dello stesso periodo del 2020, come sappiamo un anno fortemente condizionato dal Coronavirus. Dati alla mano abbiamo in ogni caso una crescita del 49,9%, con 138.127 vetture vendute in Europa.

La gamma Recharge, quella elettrificata, va a gonfie vele in Europa, dove a maggio 2021 ha rappresentato il 40% delle vendite totali di Volvo Cars. Negli USA Recharge sta crescendo a un ottimo ritmo, arrivando al 20,8% il mese scorso, mentre come ricordato sopra worldwide siamo al 23,7% di tutte le vendite del brand. Merito di questa scalata va sicuramente al nuovo Volco XC40 Recharge e alla Volvo C40 Recharge, vetture 100% elettriche di ottima fattura.