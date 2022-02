Vola il mercato delle e-bike: presto si venderanno più bici che automobili

Si parla sempre più spesso di mobilità elettrica e di auto a zero emissioni, sta prendendo però forma anche un'altra rivoluzione, decisamente più silenziosa: quella delle e-bike. In Europa sta diventando un business di dimensioni gigantesche, così come nel resto del mondo.

Nel vecchio continente si attende soltanto che le biciclette elettriche sorpassino le automobili in termini di vendite, elettriche e tradizionali che siano - e questo dovrebbe avvenire entro la fine di questo decennio (le bici venderanno più delle auto in Europa). Nel frattempo negli USA si registra una crescita vertiginosa: nel 2021 sono state importate all'incirca 790.000 e-bike, mentre nel 2020 erano state 450.000 e nel 2019 250.000.

È di fatto uno dei settori che cresce più velocemente in tutto il mondo. A proposito: worldwide, il mercato delle bici elettriche potrebbe valere poco meno di 36 miliardi di euro secondo Precedence Research entro la fine di questo decennio, e questo anche grazie a modelli sempre più economici. Ora non resta che abbattere gli ostacoli dati dalla pandemia, che ha abbattuto la disponibilità dei materiali e ha fatto salire alle stelle il prezzo dei trasporti fra la Cina e il resto del mondo (leggete anche il nostro articolo Dov'è la mia bicicletta?)