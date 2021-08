La voglia di Tesla Cybertruck è alle stelle: qualcuno ha creato una replica in legno

Il Tesla Cybertruck ha fatto parlare di sé come pochi altri modelli prima di esso. A stupire sono stati principalmente la sua assurda estetica fatta di spigoli e linee rette, le specifiche tecniche da urlo e l'utilizzo di materiali poco comuni in ambito automotive.

Il veicolo doveva essere commercializzato entro la fine di quest'anno, ma varie problematiche in termini di forniture e contrattempi nella fase di sviluppo hanno portato a inevitabili rinvii (commercializzazione nel 2022). Questo però non significa che gli automobilisti che attendono il pickup a zero emissioni abbiano lasciato sfogare la propria attesa, poiché qualcuno ha deciso di realizzare una assurda replica in legno.

Denominato "Plybertruck", lo strambo veicolo è un'intrigante opera di CJ Cromwell. Il progetto non è recentissimo, ma negli ultimi giorni è diventato virale e ha assunto vari nomignoli simpatici. Tra questi spiccano "Cedartruck", "Cyberchuck", e "Model Tree".



All'atto pratico il Cybertruck di legno è stato messo su per partecipare alla gara di rally Gambler 500, e questo spiega il look non propriamente perfetto. Non molti sono a conoscenza della competizione, ma quest'ultima prevede che i concorrenti non spendano più di 500 dollari per il veicolo da mettere sulla linea di partenza. Alla fine dei conti la griglia è sempre composta da macchine artigianali come quella visibile nel post in calce. A ogni modo il tetto di spesa non comprende le modifiche da apportare alla vettura di base, per cui ci si può sbizzarrire a più non posso tra accessori e soluzioni estetiche.



