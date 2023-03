Voglia di un simulatore di Formula 1? Ci pensa Red Bull ma servono 100.000 dollari

Diventare piloti di Formula 1 è il sogno di molti appassionati, anche se oggi entrare nel motosport sta diventando sempre più difficile a meno di non avere un grosso supporto finanziario o una lunga esperienza tra le giovanili delle varie scuderie. Ad ogni modo, Red Bull potrebbe offrirvi un'esperienza simulata molto vicina alla realtà.

F1 2022 di Codemasters è stato particolarmente apprezzato, merito dell'ennesima esperienza riuscita da parte di EA di riuscire a realizzare un gioco divertente al netto delle consuete critiche sul supporto post-lancio. Ad ogni modo, proprio come Max Verstappen ha installato un simulatore a bordo del suo jet privato, anche Red Bull è pronta ad offrirvi un'esperienza analoga.

Da adesso in poi, dunque, vi sarà possibile ottenere un simulatore integrato all'interno di una RB18 al costo di 'soli' 99mila dollari, per l'edizione Campione del Mondo, o 75mila dollari per la cosiddetta 'Race Edition'. Si tratta di un'iniziativa di certo immersiva ma non per tutte le tasche visto il costo esorbitante ma che comunque potrebbe fare gola ad una certa fetta di appassionati.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'idea di Red Bull di vendere un simulatore del genere, vi piace? Diteci che ne pensate, come di consueto, con un commento nell'apposito box dedicato qua sotto.