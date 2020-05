Voglia di Fast and Furious? Date un'occhiata a questa Chevrolet Malibu, non costa molto

Se siete a caccia di una interessante concept car, che al contempo sia piuttosto rara e alquanto economica, questo potrebbe essere il vostro giorno fortunato. E' infatti appena finita all'asta su eBay una vettura che pare essere uscita direttamente da Fast and Furious

Stiamo parlando della Chevrolet Malibu concept che ha debuttato al SEMA show del 2001 e che all'epoca fece girare molte teste grazie alla verniciatura in Sublime Lime. Il venditore ha richiesto una cifra di 12.900 dollari, che la rendono davvero accessibile a molti appassionati.

La vettura porta in dote paraurti aggressivi, una griglia rivisitata e fari posteriori più chiari. I designer hanno installato anche un cofano rigonfiato, minigonne estese e un alettone posteriore non troppo appariscente. Tra le altre modifiche troviamo anche finestrini oscurati, alcune finiture in alluminio per gli scarichi, sospensioni ribassate e cerchi Mille Miglia Evo da 19 pollici.

Per quanto concerne gli interni troviamo ad accoglierci dei sedili Sparco in pelle separati da una console centrale davvero grossa. Il concept fa poi uso di un sistema audio Kenwood molto potente, di inserti in una particolare tonalità di verde e di tanta fibra di carbonio. Sotto al cofano della Malibu di quinta generazione trova poi spazio un propulsore V6 da 3,5 litri, il quale produce 233 cavalli di potenza e 387 Nm di coppia, scaricati sulle ruote anteriori da un cambio automatico a quattro rapporti.

L'esemplare delle foto in fondo alla pagina ha percorso 19.570 chilometri in totale e, da quanto possiamo vedere, sembra essere in forma smagliante. Non si può dire lo stesso per alcune parti dell'abitacolo, che sono innegabilmente usurati, anche se non in modo grave. Il venditore ci tiene a dire che ogni componente è assolutamente funzionante, e prosegue dicendo che "gran parte dei produttori non ha mai offerto concept car al pubblico, quindi questa è un'opportunità davvero unica di possedere una vera concept car."

Nel frattempo Chevrolet è concentrata sulla sua nuova Corvette C8, rilasciata da pochissimo tempo e già andata a ruba in molti mercati (ma quante ne sono state prodotte veramente?). La nuova supercar americana tra le altre cose potrebbe ricevere una variante ibrida denominata Corvette Zora, e che si stima possa produrre 1.000 cavalli di potenza.