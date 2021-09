Voglia di corse? Airbnb propone una casa con circuito integrato

Airbnb è perfetto per prenotare un posto letto quando si vuole evitare il prezzo - e l'affidabilità - di un hotel a tutti gli effetti. Tuttavia, il servizio vanta anche perle nascoste, alloggi spaziali che offrono esperienze uniche.

È il caso di Little Talladega, proprietà che vanta terreni per 24 ettari. Si trova a Pomona, Missouri, e al centro di essa sorge una villetta in stile toscano da ben 800 metri quadri. La casa dispone di 12 posti letto, alcuni plasmati come delle auto; il proprietario deve amare la scena JDM, considerando il letto a forma di Nissan 300ZX e quello che riprende le fattezze di una Nismo 270R. La casa comprende svariate altre chicche per gli amanti delle quattro ruote, dagli asciugacapelli e tostapane marchiati Snap-On, ai sedili da corsa che fanno capolino in svariate stanze.

Tutto bello, ma la punta di diamante della proprietà si trova all'esterno. Il Talladega Superspeedway è un noto autodromo in cui viene disputata, tra le altre, la NASCAR, la casa sorge attorno ad una replica del circuito, dotata di più configurazioni. Perfetto per improvvisare una corsa di kart tra amici o per fare qualche derapata con una sportiva. Non manca un ovale sterrato, nel caso in cui preferiate la guida su ghiaia e terra al rassicurante asfalto.

Se la vostra voglia di adrenalina non fosse ancora colmata non preoccupatevi: Little Talladega offre chilometri di sentieri sterrati che è possibile affrontare con un ATV. Sembra a tutti gli effetti una mappa di Forza Horizon in miniatura. Non mancano gli svaghi tradizionali, campi da tennis, basket (no, agli americani non piace il calcetto), biliardino, biliardo, air hockey e addirittura una pista da ballo.

La youtuber Taylor Ray ha soggiornato recentemente nella struttura. Il video in calce vi mostrerà nel dettaglio cosa offre Little Talladega. Taylor in un video successivo ha sfruttato il piccolo circuito per derapare con la sua Mazda MX-5.

Se un piccolo tracciato non vi basta abbiamo l'offerta che fa per voi: guardate questa casa/garage che sorge all'interno del Brainerd International Raceway. A proposito di Airbnb, da poco ha qualcosa in comune con Ferrari: entrambe collaborano con LoveFrom, azienda fondata dall'ex designer Apple Jony Ive.