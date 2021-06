Vodafone Curve, il fanalino smart per bici che funziona da Tracker GPS

Vodafone è di sicuro conosciuta per essere uno dei migliori operatori mobili d'Italia, da tempo però la società ha investito anche in prodotti e servizi loT, Internet of Things. Fra questi troviamo anche Curve, una luce da bici che funziona anche da GPS Tracker.

Si tratta di un fanalino posteriore intelligente che segnala quando stiamo frenando - tramite un LED ultra luminoso con tre modalità di illuminazione differenti - ma non solo. Rileva anche gli impatti e può inviare notifiche di emergenza ai nostri contatti in caso di caduta. Grazie al Tracker GPS e la Vodafone Smart SIM integrata può rilevare la posizione della bici quando non siamo vicini.

Integra una sirena, inoltre può inviare notifiche di movimento in tempo reale al nostro smartphone. Grazie all'app di Vodafone possiamo anche visualizzare il percorso e risparmiare tempo in sella. Per l'installazione abbiamo a disposizione anche 5 adattatori compatibili con la maggior parte dei reggisella attualmente in circolazione.

Il fanalino Curve di Vodafone viene venduto a un prezzo di 139 euro, poi però è indispensabile attivare un servizio di connettività, a 2,99 euro al mese. I primi sei mesi di connettività sono però offerti da Vodafone. Per saperne di più vi rimandiamo alla pagina dedicata.