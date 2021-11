Vmoto Stash: a EICMA 2021 la moto elettrica che sembra arrivare da Cyberpunk 2077

Una fiera internazionale come EICMA è bella anche perché oltre ai marchi storici si incontrano brand emergenti di ottima qualità. A EICMA 2021, nel primo giorno riservato alla stampa, possiamo ad esempio citare Vmoto, che debutta nel nostro Paese con un modello che sembra provenire dal futuro.

Nuova costola del gruppo Vmoto Soco, Vmoto si prefigura come un marchio premium in campo elettrico, complementare invece a Super Soco che si occuperà della fascia più smart e dinamica dello stesso settore. Per inaugurare l'attività in Italia il brand ha svelato a EICMA 2021 la nuova moto elettrica Stash (che avevamo anticipato con un teaser: a EICMA 2021 la nuova moto premium di Vmoto), un modello davvero accattivante che sembra provenire da Cyberpunk 2077.

Paragonabile a una 125 cc tradizionale, questa Vmoto Stash offre 6 kW di potenza, batterie da 72 V da 100 Ah, fino a 250 km di autonomia, davvero impressionante per un modello simile. Il suo peso è di appena 135 kg e raggiunge i 105 km/h di velocità massima. I freni sono CBS, le sospensioni invece sono idrauliche sia all'anteriore che al posteriore. Ciliegina sulla torta: al posto del classico serbatoio trova posto un baule sufficiente a ospitare un casco XL.

Se vi attira il design ma pensate sia poco potente, aspettatevi di vedere prossimamente una variante con più kW. C'è da aspettare anche per conoscere il prezzo italiano, Vmoto però assicura che sarà ultra competitivo - e andremo quasi certamente a finire nella stessa fascia di prezzo occupata dalla nuova NIU RQi presentata sempre a EICMA 2021.