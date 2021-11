VMoto anticipa la sua prima moto elettrica Premium prima di EICMA 2021

Mancano ormai poche ore all’inizio di una nuova edizione di EICMA, con EICMA 2021 che ha già cambiato volto e logo dopo lo stop forzato del 2020, e VMoto ha già anticipato la nuova moto elettrica che vedremo a Milano.

La prima moto Premium di VMoto si chiamerà Stash. Anche se non abbiamo ancora un’idea di come sarà, di sicuro VMoto ha imparato tantissimo da Ducati su come anticipare i propri veicoli - vista l’accattivante immagine teaser. A catturare l’attenzione infatti sono le luci anteriori della moto, che promettono un design fuori dagli schemi.

Ma chi sono i ragazzi di VMoto? Se non conoscete il brand non preoccupatevi, è tutto normale: si tratta di un nuovo brand Premium che vuole differenziarsi dai precedenti Soco e Super Soco (e anche Super Soco ha di recente presentato una moto elettrica), più entry level ma sempre facenti parte della famiglia VMoto.

Ovviamente come ogni anno EICMA sarà una fiera piena di annunci, molti dei quali avverranno fra il 23 e il 24 novembre, le giornate dedicate alla stampa, per questo motivo VMoto ha giocato in anticipo la carta dell’anticipazione e provare a rimanere impressa nella mente degli appassionati. Non vediamo l’ora di scoprire di più sulla sua nuova creatura elettrica - e soprattutto di conoscere il prezzo per l’Italia.