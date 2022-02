Vlogger fa esplodere BMW M5 con freccia infuocata, ma c'è una ragione valida

Di YouTuber russi nel mondo automotive ne conosciamo alcuni e sono veramente folli: un esempio chiave sono i ragazzi di Garage54 che, di recente, hanno costruito una Lada che si ribalta su sé stessa. Un vlogger russo, però, di recente ha voluto fare di meglio facendo esplodere una BMW M5 Competition con una freccia infuocata.

Qualcuno potrà definirlo come un gesto disperato per fare visual su YouTube, specialmente conoscendo i suoi precedenti: Mihail Litvin, infatti, in passato ha già distrutto una AMG GT 63 S perché Mercedes non è riuscita a ripararla dopo diversi viaggi in assistenza. O ancora, ha “erroneamente” distrutto un concessionario Porsche a bordo di una Taycan Turbo S sbagliando a premere i pedali.

Questa volta la vittima è una BMW M5 Competition, ma c’è una ragione piuttosto valida per il suo gesto: la vettura è stata scelta simbolicamente in seguito a un incidente avvenuto nel novembre 2021, dove a perire è stato il suo amico vlogger Said Gubdenskii, il quale perse il controllo di una BMW M4 Competition nelle strade di Mosca. L’atto in sé, pertanto, è per lui commemorativo; resta un gesto sconsiderato e scenico, ma già più comprensibile. Il video rimane comunque spettacolare e la scena clou è attorno ai 5 minuti, dove la freccia colpisce la BMW cosparsa di benzina e, dopo qualche secondo, esplode in mille pezzi.

A proposito di BMW, a fine gennaio la BMW i3 è stata dichiarata fuori produzione.