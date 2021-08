La Vivobike Milano 26 elettrica fra i saldi di Decathlon: anche in 3 rate

Avete voglia di acquistare una bici elettrica in sconto e a rate, senza grandi garanzie e con pochi passaggi? Vi viene in aiuto Decathlon, che a oggi ha in promozione la Vivobike Milano 26”.

Parliamo di una bici elettrica cittadina con motore da 250 W montato sulla ruota posteriore, alimentato da una batteria rimovibile da 36 V/13 Ah, utile a percorrere da 40 a 80 km in base al peso trasportato, al tipo di utilizzo, al livello di assistenza e così via. Il telaio è in acciaio ed è ribassato per permettervi di salire comodamente in sella.

La taglia è unica ma va bene per persone alte da 1,55 metri a 1,90 metri. Il cambio è Shimano a corona a 6 rapporti, mentre i freni sono V-brake con pattini intercambiabili. Le ruote, com’è facile intuire dal nome, sono da 26”, inoltre la bicicletta viene venduta completa di portapacchi, parafango, copricatena, cavalletto resistente in alluminio.

Il peso generale della bici è di 24 kg. Grazie ai saldi di Decathlon viene venduta a 899,99 euro anziché 999,99 euro, è possibile inoltre acquistare online pagando comodamente in 3 rate grazie a ScalaPay, in pochi clic e senza grandi garanzie. Cliccate qui per saperne di più.



