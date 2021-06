Abbiamo visto dal vivo la nuova Ducati Diavel 1260 S Black and Steel al MIMO 2021

Appena ieri 9 giugno Ducati ha svelato la speciale moto che avrebbe portato al MIMO 2021, il Milano Monza Motor Show di quest’anno: la Diavel 1260 S Black and Steel, che questa mattina abbiamo visto dal vivo.

Se passate al MIMO 2021, che fra l’altro quest’anno causa COVID-19 è all’aperto e totalmente gratuito, la trovate in piazza Duomo, accanto alle “cugine di scuderia” Lamborghini. La nuova Diavel 1260 S Black and Steel sarà nei concessionari del marchio di Borgo Panigale già dal prossimo mese di luglio, in una speciale livrea bicolore grigio lucido e nero opaco, arricchita da inserti gialli sportiveggianti.

A muovere il veicolo abbiamo un motore Testastretta DVT da 1262 cm3 che eroga 162 CV a 9.500 giri con una curva di coppia piatta e corposa, che permette accelerazioni brucianti e al tempo stesso offre una regolarità ai bassi regimi ideale nell’uso quotidiano o turistico. Una di queste speciali unità sarà esposta al MIMO 2021 fino al 13 giugno, avete dunque ancora tempo per ammirarla dal vivo. Se non riuscite a passare in Piazza Duomo a Milano potete giocare con il configuratore online di Ducati.

Sempre dal MIMO 2021 abbiamo già pubblicato una galleria con le supercar e hypercar incontrate lungo il percorso itinerante allestito per l’occasione.