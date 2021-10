Abbiamo visto dal vivo la nuova Bentley Continental GTC Speed: le nostre foto

Presentata all'inizio di un 2021 ancora segnato in modo forte dalla Pandemia di Coronavirus, la nuova Bentley Continental GT Speed non ha avuto molte occasioni per mostrarsi al pubblico e agli addetti ai lavori, oggi 14 ottobre 2021 però siamo finalmente riusciti a vederla dal vivo nella sua variante Cabrio.

La nuova Bentley Continental GTC Speed si è "materializzata" in Piazza Cesare Beccaria a Milano, a due passi da Piazza Duomo. Un luogo esclusivo perfettamente in linea con lo spirito dell'auto, con i vertici di Bentley Europe che hanno anticipato il futuro del marchio già iniziato con l'iniziativa Behind 100 presso il Teatro Gerolamo (e a tal proposito già conosciamo la nuova Bentley EXP 100 GT elettrica).

Di tutto questo parleremo meglio in un articolo di approfondimento, in questa occasione vogliamo semplicemente mostrarvi la nuova Bentley Continental GTC Speed in tutto il suo splendore. Al di là delle linee esterne accattivanti e degli interni eleganti, a emozionare è soprattutto il motore W12 Biturbo montato al di sotto del cofano.

Un propulsore in grado di erogare 650 CV di potenza con 900 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a 8 rapporti che - grazie al Launch Control - permette di andare da 0 a 100 km/h in appena 3,6 secondi. La velocità massima di questo bolide luxury è di 335 km/h, in città però (o comunque a bassi regimi in generale) si può sfruttare il sistema che spegne 6 dei 12 cilindri presenti, così da migliorare l'efficienza pur mantenendo alte le prestazioni. Una vera meraviglia tecnica Made in UK, proveniente dagli impianti Bentley di Crewe.



