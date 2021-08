Vivere la vanlife diventa più facile con VanLab: pezzi prefabbricati facili da montare

Vuoi per il Coronavirus, vuoi per i ritmi di vita sempre più serrati, ma sempre più persone sono alla ricerca della propria dimensione lontano dal caos delle città. Evadere dal grigiore urbano per riscoprire la natura e le cose davvero importanti. La vanlife è il “movimento” del momento, ed è più accessibile del previsto.

Abbracciare il minimalismo per vivere all’interno di un van - o in una Porsche Cayenne - sta diventando sempre più in voga, e lo dimostra l’interesse stesso mostrato da alcuni costruttori, come nel caso di Renault e del suo prototipo Hippie Caviar Hotel. Molti però preferiscono costruirsi a mano la propria casetta viaggiante, ma spesso mancano le basi per dare inizio ad un'opera di costruzione del genere.

E in aiuto a queste persone arriva VanLab, che offre elementi interni prefabbricati che vanno soltanto assemblati. Il kit messo a punto dall’azienda statunitense contiene elementi in legno (compensato di betulla baltica) già lavorato, componenti in metallo e plastica, tutti necessari alla creazione di ripiani, tavoli, panche e molto altro, che vanno poi montati su un pavimento di legno seguendo le istruzioni di facile comprensione. Il produttore sostiene che sia possibile costruire tutto in un solo weekend.

I kit sono disponibili in diverse tipologie e offrono anche l’eventuale spazio per l’utilizzo di elettrodomestici, lavelli, fornelli o altro. Oltre a questo non manca tutto ciò che riguarda il comparto elettrico, come cablaggi e interruttori, e lo spazio necessario a stivare i serbatoi dell’acqua.

I pezzi sono pretagliati e costruiti su misura per i vari modelli di van, più o meno grandi. Ci sono ad esempio kit per il Nissan NV200 o per il Ford Transit a passo lungo, e a breve arriverà anche una versione dedicata al Mercedes Sprinter. I prezzi variano in base alla dimensione e al modello del kit scelto, ma quelli adatti a piccoli furgoni partono da circa 4000 dollari (3400 euro al cambio attuale) mentre un kit più grade, come quello per il Transit, parte da 6.800 euro.

Costruirsi in fai-da-te la propria oasi felice è molto più romantico, ma se non avete il tempo, o la manualità, l’offerta di VanLab non è da sottovalutare. I loro kit sono acquistabili direttamente dal sito dell’azienda, e vengono spediti entro una settimana dal pagamento.