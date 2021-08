Si può vivere in una Porsche Cayenne S? Scopriamo la casa di Harrison Schoen

La Vanlife esiste da sempre ma è innegabile che grazie ai social e al “potere della condivisione”, oggi il movimento è cresciuto a dismisura e offre una moltitudine di idee, soprattutto quando i mezzi da viaggio, o letteralmente per vivere, sono costruiti a mano dai legittimi proprietari. Harrison Schoen ad esempio, ha scelto una Porsche Cayenne S.

C’è chi ha trasformato una Tesla Model Y in una perfetta compagna da campeggio, ma il nostro protagonista ha deciso di vivere ogni giorno della sua vita a bordo del SUV di Zuffenhausen. La base su cui ha costruito la sua casa viaggiante è appunto una Porsche Cayenne S del 2008, che monta un motore V8 e sospensioni rialzate di 10 cm rispetto all’auto standard, perché l’auto infatti non è soltanto un’abitazione, ma anche un mezzo pronto ad affrontare ogni tipo di terreno (guardate il video qui sotto per farvi un’idea), grazie all’utilizzo di pneumatici specialistici da off-road, con tanto di controllo della pressione delle gomme, che possono essere gonfiate e rigonfiate a seconda delle situazioni.

Harrison mostra i suoi viaggi e le modifiche che apporta al suo mezzo sul suo canale YouTube, così come su TikTok, e tra i tanti contenuti troviamo anche un “home tour” della sua Porsche. Dimenticatevi open space e simili, qui si parla di un’abitazione stretta e spartana, essenziale ma organizzata. Dal posteriore dell’auto troviamo un pavimento su misura che può essere sollevato per riporre indumenti e ripostiglio per i vari attrezzi.

Il lato destro del vano bagagli accoglie un letto singolo che può essere allungato di qualche cm portando avanti il sedile anteriore, mentre il lato sinistro ospita un mini frigorifero dietro al posto di guida affiancato da una cassettiera Ikea modificata ad hoc per essere alloggiata all’interno del SUV, permettendo così una più facile organizzazione dell’equipaggiamento di Harrison. Sotto al letto invece è montato un generatore elettrico da 2000 watt, e una piccola stufa portatile.

Sul tetto invece c’è un portapacchi che ospita un serbatoio da 38 litri per la doccia, una tenda estraibile e offre ulteriore spazio per alloggiare un box aggiuntivo destinato ad altri bagagli o equipaggiamento. Inoltre permette l’alloggiamento di fanaleria aggiuntiva, così da essere inarrestabili anche quando tramonta il sole.

Se siete curiosi di conoscere la spesa dietro ad un progetto del genere, eccovi accontetati: il costo totale per la conversione ha richiesto 25.000 dollari (circa 21.200 euro al cambio attuale) che includono anche il prezzo di acquisto della vettura, che si aggira intorno ai 9000 dollari.